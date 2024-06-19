لجنة تحقيق دولية مستقلة تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة

قالت نافي بيلاي رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة، المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل منعت وصول المواد المعيشية الأساسية للمدنيين الفلسطينيين واستخدمته أداة حرب، داعية إلى رفع الحصار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الأطفال، واستهداف المدنيين بشكل متعمد في مناطق مكتظة بالسكان في غزة، وفق تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية.

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة

وأكدت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، إن إسرائيل مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر.

وقالت «بيلاي» في مؤتمر صحفي عقدته في جنيف صباح اليوم الأربعاء، إن إسرائيل منعت وصول المواد المعيشية الأساسية للمدنيين الفلسطينيين واستخدمته أداة حرب، داعية إلى رفع الحصار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الأطفال.

ما هي لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرضي الفلسطينية المحتلة؟

تتبع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرضي الفلسطينية المحتلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وجرى تشكيلها في مايو 2021 لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل للتحقيق في أية انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.. والانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي.