مسؤول أممي يثمّن جهود مصر لإغاثة الفلسطينيين في غزة

قال أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إنّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرغب في مساندة وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق الحماية والرعاية للأسر ضحايا الحروب من السودانيين والفلسطينيين، خاصة مع الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يمر بها السودان، والتي تأثر بها بالأساس النساء والأطفال وكبار السن.

تعزيز القدرات المؤسسية

وثمّن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جهود الدولة الإغاثية بشأن الأوضاع في قطاع غزة، معربا عن تقديره لحجم التعاون والإنجاز بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي المنفذ بالتعاون بين الجانبين على عدد من مستويات العمل سواء في إطار التدريب المؤسسي ودعم المنظمات غير الحكومية لإنشاء مشاريع محلية تلبي متطلبات الأسواق المحلية وتوفير فرص عمل تستهدف مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة لتخريجهم من مظلة الحماية الاجتماعية إلي منظومة الإنتاج وكسب العيش في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، مثمنا دور وزيرة التضامن الاجتماعي في متابعة المشروع بشكل دقيق ومساندة فريق عمل المشروع في تنفيذ أهدافه ومخرجاته بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية.

برنامج وعي للتنمية المجتمعية

وأكد أنّه لمس الإنجاز الكبير خلال زيارته التفقدية الأخيرة وحضور فعاليات وتدخلات برنامج وعي للتنمية المجتمعية ولقائه مع العاملين على أرض الواقع من الرائدات الاجتماعيات أو الجهات الشريكة من منظمات المجتمع المدني في شهر أبريل 2024 مع القباج وسفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر بأسوان.

واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على وضع أولويات قد تمثل بداية خطوات واضحة في دعم الجهود الإغاثية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للأشقاء الفلسطينيين والسودانيين في مصر، ووضع تصور لآليات الدعم والتعاون مع الاستمرار في الدفع بأجندة التنمية الوطنية خاصة ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لدى الفئات الأولى بالرعاية.