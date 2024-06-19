محافظة القاهرة ترفع 23 طن مخلفات خلال أيام العيد

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار جهود العاملين بهيئة نظافة وتجميل القاهرة طوال أيام عيد الأضحى، حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ونشر فرق ومعدات النظافة بالشوارع.

تحسين مستوى نظافة الشوارع

وأضاف محافظ القاهرة أن هناك متابعة مستمرة بصورة يومية لجهود الجمع من الوحدات السكنية، ورفع المخلفات والقمامة، وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطن.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى رفع أكثر من 23 ألف طن مخلفات خلال أيام عيد الأضحى.

انتشار فرق العمل

وأضاف أنه جرى الدفع بفرق العمل بإدارة التدخل السريع بكامل تجهيزاتها بالمحاور والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والحواري والأزقة، كما جرى الدفع بتروسيكلات المياه وكمبروسر الهواء لغسيل البلدورات والأرصفة ومحطات النقل الجماعي.