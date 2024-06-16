محافظ القاهرة: إقبال ملحوظ من المواطنين لذبح أضاحيهم في المجازر الحكومية

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع المجازر الحكومية بالقاهرة «الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان» شهدت إقبالًا ملحوظًا من المواطنين من بعد صلاة العيد لذبح أضاحيهم في مكان صحي وآمن.

وأشار إلى أن جميع المجازر الحكومية تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالي الراغبين في ذبح الأضحية حيث تشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة.

وأكد محافظ القاهرة استمرار تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

أماكن عرض اللحوم المجمدة

وأضاف محافظ القاهرة أن حملات التفتيش المكثفة مستمرة بالتعاون مع مديريتي الشئون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد محافظ القاهرة على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية وأسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام العيد وتوافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.