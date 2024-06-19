«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي بالقرب من معبر كرم أبو سالم كتب: منار مجدي 11:21 ص | الأربعاء 19 يونيو 2024 آثار العدوان الإسرائيلي على غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ صافرات الإنذار تدوي بالقرب من معبر كرم أبو سالم. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مراسل «إكسترا نيوز»: 182 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم «إكسترا نيوز»: مصر أرسلت 182 شاحنة مساعدات لغزة عبر معبر كرم أبو سالم «القاهرة الإخبارية»: 228 شاحنة مساعدات تدخل غزة عبر معبر كرم أبو سالم إكسترا نيوز: دخول 155 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم اليوم «القاهرة الإخبارية»: دخول 123 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم معبر كرم أبو سالم صفارات الإنذار بقلم منار مجدي