3 هدايا لزعيم كوريا الشمالية خلال زيارة بوتين.. بينها طقم شاي

على هامش زيارة بوتين لكوريا الشمالية، أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم كيم جونج أون، سيارة أوروس وذلك أثناء تبادل الزعيمان الهدايا خلال اجتماعهما في بيونج يانج، الأربعاء، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية الروسية.

هدايا زيارة بوتين لكوريا الشمالية

وبحسب وكالة «تاس» الروسية، فإن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، قال على هامش زيارة بوتين لكوريا الشمالية: «لقد تم بالفعل تبادل الهدايا.. لقد قدمنا ​​سيارة أوروس»، مؤكّدًا أنَّ هذه هي السيارة الثانية من نوع أوروس التي يتمّ إهداؤها للزعيم الكوري الشمالي.

وأضاف أوشاكوف أنَّه بالإضافة إلى ذلك، تلقى كيم جونج أون «درع أميرال ومجموعة شاي»، ولكن لم يوضح مساعد الرئيس الروسي الهدايا التي تلقاها بوتين، مكتفيا بالقول إنها «هدايا جيدة أيضًا».

وأوضح مساعد بوتين إلى أن الهدايا التي تلقاها الرئيس الروسي «مرتبطة بصورة رئيسنا»، مضيفًا أنَّ الهدايا تضمنت العديد من الأعمال الفنية، مثل التماثيل النصفية، وذلك ضمن زيارة بوتين لكوريا الشمالية.

هدايا سابقة بين بوتين وزعيم كوريا الشمالية

ويواصل تقليد تبادل الهدايا الاحتفالية هذا بين الزعيمين، ففي فبراير، أكد الكرملين أن بوتين أعطى كيم سيارة أوروس، إذ أعجب الزعيم الكوري بالسيارة خلال زيارته لروسيا في سبتمبر.

ومن بين الهدايا الأخرى، تبادل بوتين وكيم البنادق كهدايا خلال تلك الزيارة إلى روسيا، وفي عام 2019، أهدى كيم بوتين سيفًا كوريًا تقليديًا، وفي المقابل قدم بوتين لكيم سيفًا ومجموعة شاي للسفر.