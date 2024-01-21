في زيارة لكوريا الشمالية.. بوتين يسعى لإقامة نظام دولي جديد متعدد الأقطاب

وافقت كوريا الشمالية، اليوم الأحد على تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي مع روسيا لإقامة «نظام دولي جديد متعدد الأقطاب»، إذ تعمل الدولتان على بناء جبهة موحدة في مواجهة التوترات المنفصلة والمتصاعدة بينهما، مع الولايات المتحدة، وفي ضوء ذلك يستعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة كوريا الشمالية، حسبما ذكرت شبكة «إي بي سي» الأسترالية.

وفي وصفها لاجتماعات وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف في موسكو، الأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية إنَّ بوتين أكد أيضًا استعداده لزيارة بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية، وذلك في «موعد مبكر».

بوتين يستعد لزيارة كوريا الشمالية

وتعمل كوريا الشمالية بنشاط على تعزيز علاقاتها مع روسيا، وهو ما أبرزته الزيارة التي قام بها الزعيم كيم جونج أون، في سبتمبر الماضي إلى روسيا، لعقد قمة مع بوتين، ويحاول كيم الخروج من عزلته الدبلوماسية وتعزيز موقفه بينما يخوض مواجهة نووية متفاقمة مع واشنطن وسيول وطوكيو، وفي هذا السياق يستعد «بوتين» لإجراء زيارة لكوريا الشمالية.

وبعد أن أعلنت وزارة الخارجية، عن اعتزام بوتين لزيارة كوريا الشمالية، ادانت الوزارة بيان منفصل، يوم الأحد، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لدعوته لاجتماع طارئ بشأن أحدث تجربة باليستية أجرتها البلاد، والتي وصفتها وسائل الإعلام الرسمية بأنها صاروخ جديد متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب ومزود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت، وقالت الوزارة إن تجربة الإطلاق في 14 يناير كانت من بين الأنشطة المعتادة للبلاد لتحسين قدراتها الدفاعية وأنها لا تشكل تهديدًا لجيرانها.

نظام دولي جديد متعدد الاقطاب لمواجهة أمريكا

يذكر أن كوريا الجنوبية، حثت يوم الخميس، مجلس الأمن على «كسر الصمت» بشأن التجارب الصاروخية المتصاعدة التي تجريها كوريا الشمالية وتهديداتها وعرقلت روسيا والصين.

وأثار التحالف بين بيونج يانج وموسكو مخاوف دولية بشأن التعاون المزعوم في مجال الأسلحة، حيث تزود كوريا الشمالية روسيا بالذخائر للمساعدة في إطالة أمد القتال في أوكرانيا، ربما في مقابل المساعدات الاقتصادية والمساعدات العسكرية التي تشتد الحاجة إليها للمساعدة في تطوير قوات كيم، ونفت كل من بيونج يانج وروسيا اتهامات واشنطن وسيول بشأن نقل الأسلحة الكورية الشمالية إلى روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية، في تعليقات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، إن تشوي والمسؤولين الروس عبروا في اجتماعاتهم عن «إرادة قوية لمواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكتيكي في الدفاع عن المصالح الأساسية للبلدين وإقامة نظام دولي جديد متعدد الأقطاب».

وفي أحدث رد، قالت كوريا الشمالية، يوم الجمعة، إنها أجرت تجربة لطائرة بدون طيار هجومية تحت الماء ذات قدرة نووية ردا على مناورة بحرية مشتركة أجرتها الولايات المتحدة.