بوتين: اتفاق الشراكة مع كوريا الشمالية يتضمن التعاون الدفاعي حال التعرض لعدوان

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وكوريا الشمالية قد تتعاونان في المجال العسكري ضمن اتفاق جديد، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف أنّ اتفاق الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية ينص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أي منهما، إضافة إلى أنّ موقف كوريا الشمالية من الحرب في أوكرانيا يؤكد دعمها لسيادة روسيا.

تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين

وأشار إلى أنّ روسيا تكافح سياسة الهيمنة التي تحاول واشنطن وأتباعها فرضها على روسيا منذ عقود، وتحرص على رفع العلاقات مع بيونج يانج إلى مستوى جديد، وتطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين.

سياسة خارجية مستقلة

وأكد أنّ روسيا وكوريا الشمالية تتبعان سياسة خارجية مستقلة ولن تقبلان لغة الابتزاز والإملاءات، وتدعمان تشكيل عالم جديد متعدد الأقطاب على أساس القانون الدولي.