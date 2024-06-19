لم يحدث منذ 20 عاما.. ماذا تعني ظاهرة توقف القمر في السماء؟

متعة سماوية أخرى تنضم إلى قائمة مراقبي السماء هذا العام، من خلال أول توقف كبير للقمر على وشك الحدوث في ظاهرة تحدث كل 18.6 سنة، وذلك عندما يرتفع القمر ويغرب في أقصى حالاته في الشمال والجنوب، وكأنه توقف للناس على الأرض.

ما هي ظاهرة التوقف القمري الكبير؟

وبحسب مجلة «live science» العلمية، تحدث هذه الظاهرة عندما يكون ميل كل من الأرض والقمر في أقصى حد له وسيتداخل مع الانقلاب الصيفي ليلة الجمعة 21 يونيو في نصف الكرة الشمالي وهو حدث لم نشهده منذ عام 2006، وخلال هذه الفترة، يرتفع القمر ويغرب في أقصى مداه، في جميع الاتجاهات الشمالية الغربية والشرقية والجنوبية الشرقية والغربية.

التوقف القمري الكبير يؤثر بشكل كبير على مدة بقاء القمر في السماء ليلًا، إذ يرتفع القمر إلى أقصى الشمال الشرقي في نصف الكرة الشمالي ويصعد إلى السماء ويبقى متوقفًا لفترة أطول، ويلاحظ أنّ القمر يكون مُضيئًا بشكل ملحوظ عما كان عليه عندما يكون نطاق مكان شروقه وغروبه في أضيق نطاق.

التوقف القمري يصل أقصى حالاته في سبتمبر ومارس

وسيكون هذا التوقف القمري الكبير في أقصى حالاته عند الاعتدالين الخريفي والربيعي في سبتمبر 2024 ومارس 2025، وتعتمد رؤية هذه الظاهرة على مرحلة القمر وموقعك وظروف الطقس، وتكون الأوقات الجيدة للنظر عند شروق القمر وغروب الشمس، والعكس أثناء اكتمال القمر.

وفي 21 يونيو، ستشرق الشمس وتغرب في أقصى نقاطها الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، بينما سيشرق قمر الفراولة الكامل ويغرب في أقصى نقاطه الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، وعلى العكس من ذلك، في 15 ديسمبر، ستشرق الشمس وتغرب في أقصى نقاطها الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية، بينما سيشرق القمر البارد ويغرب في أقصى نقاطه الشمالية الغربية والشمالية الشرقية.