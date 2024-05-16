أكبر من الشمس بـ11 مرة.. ماذا سيفعل اقتران نجم السنبلة مع القمر في السماء؟

محبي وعشاق الفلك والظواهر المختلفة، يرغبون في متابعة مختلف الظواهر التي تزين السماء في مشهد يلفت الأنظار يترقبه الكثيرون، إذ يظهر نجم ضخم كتلته أكبر من الشمس 11 مرة، في واقعة فريدة من نوعها يمكن رؤيته بالعين المجردة والاستمتاع بتلك الأجواء الساحرة بعد 96 ساعة من الآن.

نجم كتلته أكبر من الشمس 11 مرة

بعد 96 ساعة من الآن يمكن الاستمتاع بظاهرة «ألفا العذراء»، والتي يظهر فيها القمر وهم مقترن مع أحد النجوم المعروفة بـ«السنبلة»، ويمكن الاستمتاع برؤية ذلك المشهد وتمييزه بالعين المجردة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وفقًا لما أشار إليه الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وقال «تادروس» إنه يمكن مشاهدة تلك الظاهرة الفلكية ومتابعتها بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، إذ يظل القمر ملتصقًا مع ذلك النجم الذي تقدر كتلته بـ11 مرة من كتلة الجسم، وحجمه 8 مرات تقريبًا من حجم الشمس، مشيرًا إلى أن ذلك النجم يبعد عن الأرض حوالي 260 سنة ضوئية.

موعد ظاهرة «ألفا العذراء»

يرغب محبو الفلك في رؤية تلك الظاهرة بعد غروب الشمس ودخول الليل، ويبدأ ذلك المشهد في الغروب في تمام الساعة الـ3:45 صباحًا، وهو الوقت الذي يمكن فيه رؤية تلك الظاهرة والاستمتاع بجمالها، ويعرف نجم السنبلة على كونه واحدا من أشد النجوم تألقًا في كوكبة العذراء، ويأتي ترتيبه في المرتبة الـ15 في قائمة ألمع النجوم.