ما الاحتراق الوظيفي وأسبابه وعلاماته؟.. استشاري نفسي يكشف مفاجأة

يعمل عدد من الأشخاص لساعات طويلة قد تتجاوز 10 ساعات يوميا، فالبعض منهم يعتقد أن ذلك يساعده على قضاء وقته والتخلص من الفراغ، والبعض الآخر من أجل زيادة دخله المادي خاصة إذا كان في العشرينات من عمره، ولكن ربما يجهلون أن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بمرض الاحتراق الوظيفي أحد أمراض العصر الحديث، ولذلك نستعرض في هذا التقرير كيف يساعد العمل لساعات طويلة على الإصابة بالمرض.

الاحتراق الوظيفي هو عبارة عن نوع من الاضطرابات وأحد الأمراض النادرة، يصاب بها البعض نتيجة الاندماج في العمل بشكل زائد عن الحد، كما أنه يكون أكثر انتشارا في دولة اليابان بسبب انهماك شعبها في العمل، لدرجة أن البعض يرفض الحصول على إجازة، وعند إجبارهم على الحصول على قسط من الراحة، يصاب بهذا المرض النادر.

مرض الاحتراق الوظيفي

قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأداء الوظيفي الذي يكون مصحوبا بضغوط نفسية يؤدي إلى إصابة الشخص بمرض الاحتراق الوظيفي، كما أن الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة تزيد عن 8 أو 6 ساعات هم أكثر عرضه للإصابة بهذا المرض.

يؤدي مرض الاحتراق الوظيفي إلى إصابة الشخص بأمراض القلب والاضطرابات النفسية وزيادة نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يكون العمر الافتراضي للشخص الذي يعمل لساعات طويلة هو 60 عاما، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين كانوا يعملون لساعات طويلة يصابون بالاكتئاب بعد سن التقاعد.

ونصح فرويز الأشخاص بالعمل لساعات تتراوح ما بين 6 إلى 8 ساعات يوميا، كما أنه يفضل أن يقوم الشخص بتقسيم وقته ما بين العمل وحياته الشخصية لتجنب الإصابة بمرض الاحتراق الوظيفي.

علامات الاحتراق الوظيفي

هناك العديد من العلامات التي تدل على إصابة الشخص بالاحتراق الوظيفي وفقا لما ذكره موقع «مايو كليك».