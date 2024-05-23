احمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم والدوخة في الطقس الحار

خلال درجات الحرارة العالية، يعاني البعض من ارتفاع ضغط الدم والشعور بالدوخة، وذلك نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، ما يجعلهم يبحثون عن نصائح لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم والتي نوضحها فيما يلي.

وفي هذا الشأن، قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عدة نصائح لتجنب مشاكل ضغط الدم في الطقس الحار، مشيرا إلى أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الجسم من ارتفاع درجة الحرارة، وذلك من خلال شرب الكثير من السوائل المرطبة، فضلا عن تجنب التعرض لأشعة الشمس، خاصة في الأوقات الأكثر حرارة من اليوم.

تجنب مشاكل ضغط الدم

ونصح «بدران» بضرورة استخدام الشمسية والطاقية والنظارة الشمسية عند الخروج للشارع، وتجنب الأنشطة الشاقة في الأماكن الحارة، وكذا تجنب ممارسة الأنشطة الخارجية تدريجيًا، ومن الضروري قياس ضغط الدم عدة مرات يومياً، فضلا عن المواظبة على تناول علاج ضغط الدم المرتفع.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

وتابع استشاري المناعة، أن هناك عدة طرق يمكن أن تؤثر بها حرارة الجو المرتفعة على ضغط الدم، ومنها قلة شرب الماء مع زيادة التعرق في الأجواء الحارة خاصة خارج المنزل وفي الأماكن المكشوفة تسبب الجفاف، والذي يجعل الدم أكثر كثافة، ولزوجة، ويصعب ضخه في الشرايين، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف الطبيب، أنه قد تتوسع وتتمدد الأوعية الدموية في الجسم استجابة لحرارة الجو الشديدة، لذلك يجب على الأشخاص الحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب الكثير من الماء وتجنب المشروبات السكرية التي يمكن أن تؤدي إلى جفاف الجسم، فضلا عن الحد من التعرض لأشعة الشمس، بعدم الخروج في الأجواء الحارة قدر الإمكان، أو التواجد داخل المباني المكيفة أو جيدة التهوية خاصة خلال الأوقات الأكثر حرارة في اليوم.

وعلى الجانب الأخر، نشرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأعراض التي تدل على ارتفاع ضغط الدم، ومنها الشعور بالصداع والدوخة ونزيف دم من الأنف وأيضا خفقان غير منتظم في القلب.