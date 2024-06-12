استشاري صحة نفسية يضع روشتة تجنب «خناقات العيد» بين الأزواج

حذّر الدكتور عمرو شليل، استشاري الصحة النفسية، الزوجات والأزواج، من افتعال المشكلات أثناء إجازة العيد، التي تأتي بسبب ارتفاع سقف طموحاتهم بتقضية الإجازة بشكل ترفيهي، وحدوث سوء تفاهم بينهما للاختلاف حول أماكن الخروجات وغيرها.

وأضاف لقائه ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على فضائية «دي إم سي»، من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن: «الراجل والست ليلة العيد سقف توقعاتهم بيكون عالي، هو عايز مراته تجهز البيت وأولادها في أسرع وقت، وهي بتكون مش عايزاه يشتكيلها من حاجة، ومن هنا بتحصل المشاكل».

وتابع: «الرجالة لديها طابع النكد ويفوق الست، لذلك متضيعيش عليه فرحة العيد، ولو حصل أي مشكلة تعدوها سوا، ولتجنب المشاكل يجب الاتفاق والتراضي والتخطيط، لسير إجازة العيد بالشكر المرضي للطرفين».