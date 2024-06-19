قناة القاهرة الإخبارية: اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحرقت العديد من المنازل بالضفة الغربية جراء إلقاء القنابل المضيئة مساء أمس الثلاثاء، وأيضًا هناك اقتحامات لمدينة طولكرم.

اقتحامات إسرائيلية للقرى الفلسطينية

وأشارت «السلامين»، خلال رسالة عبر الهواء على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه في مدينة نابلس كان هناك اقتحامات لعدد من القرى والبلدات الفلسطينية، موضحة أنه كان هناك اعتداءات من المستوطنين على الفلسطينيين في مدينتي رام الله والبيرة، وإحراق عدد كبير من الأراضي الزراعية من قبل المستوطنين.

أسرى في عيد الأضحى

وشددت على أنه منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك وحتى اليوم لم تتوقف الاعتقالات بحق الفلسطينيين، موضحة أن نادي الأسير الفلسطيني يتحدث عن 90 أسيرا فلسطينيا تم اعتقالهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومنذ مساء أمس وحتى هذه اللحظة تم اعتقال 35 فلسطينيًا.