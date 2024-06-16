 نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 3400 معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، قبل قليل، بأنّ نادي الأسير الفلسطيني أوضح أنّ هناك أكثر من 3400 معتقل إداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي ونحو 600 أسير يقضون أحكامًا مؤبدة، وبعضهم يطالبون بإصدار مؤبدات بحقهم.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني، أنّ أكثر من 9300 أسير في سجون الاحتلال منهم ما لا يقل عن 75 أسيرة، و250 طفلًا على الأقل.