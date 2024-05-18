«الجارديان» تكشف تفاصيل تعذيب الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي في سجون إسرائيل

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، عن تعرض الأسير الفلسطيني الشهير مروان البرغوثي للانتهاكات والتعذيب والمعاملة غير اللائقة، ويقضي أيامه في زنزانة انفرادية ضيقة ومظلمة، دون أي وسيلة لعلاج جراحه، التي أصيب بها في كتفه جراء جره ويداه مكبلتان خلف ظهره.

وبحسب الصحيفة، فإن البرغوثي يُنظر إليه على أنه شخصية تستطيع توحيد الفصائل المختلفة، إلا أنه قضى السنوات الأربع والعشرين في السجن.

منع الكتب والصحف والتلفزيون عنه

وأشارت الصحيفة، أن الكتب والصحف والتلفزيونات التي كان يستطيع الوصول إليها اختفت منذ أكتوبر الماضي، كما تهدف الأضواء التي تومض في زنزانته كل مساء إلى جعل النوم شبه مستحيل.

وكشف محاميه إيجال دوتان، أن حالته الجسدية تتدهور، مشيرًا إلى أنه يكافح من أجل الرؤية بعينه اليمنى، نتيجة لأحد الاعتداءات، بالإضافة إلى أنه فقد وزنه ولا يبدو بحالة جيدة، مؤكدًا أنك لن تتعرف عليه إذا قارنت مظهره الحالي بالصور الشهيرة له.

الاعتداء عليه وتركه ينزف بمنطقة خالية من الكاميرات

وقال البرغوثي لمحاميه خلال زيارته في مارس، إنه في وقت سابق من ذلك الشهر تم جره إلى منطقة في السجن لا توجد بها كاميرات أمنية وتم الاعتداء عليه، ويتذكر أنه كان ينزف من أنفه عندما تم جره على الأرض من أصفاد يديه، قبل أن يتعرض للضرب حتى يفقد وعيه، بينما أحصى محاميه كدمات في ثلاثة أماكن على الأقل على جسد البرغوثي عندما زاره بعد أسابيع، مضيفًا أنه من المحتمل أن يكون مصابًا بخلع في الكتف بسبب الاعتداء ويعاني من ألم مستمر، لكن مسؤولي السجن رفضوا إجراء فحص طبي كامل لإصاباته.

وقد نقلت سلطات الاحتلال مروان البرغوثي إلى 3 مرافق احتجاز مختلفة منذ أكتوبر، حيث احتُجز في كل مرة في الحبس الانفرادي، وفي ديسمبر الماضي تعرض للضرب عدة مرات في سجن أيالون، بما في ذلك حادثة سب فيها الحراس بينما تم جر البرغوثي على الأرض عارياً أمام سجناء آخرين.