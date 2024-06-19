كيفية الاستعلام عن سدادات العاملين بالخارج من منصة مصر الرقمية

تعمل منصة مصر الرقمية على تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنين، حتى العاملين في الخارج المؤمن عليهم، وذلك دون مواجهة أي صعوبة في إتمام الإجراءات التي يحتاجون إليها.

كيفية الاستعلام عن سدادات العاملين بالخارج

وتُقدم منصة مصر الرقمية خدمات للمصريين المؤمن عليهم العاملين في الخارج سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وبينها كيفية الاستعلام عن سدادات العاملين بالخارج.

ويُمكن للعاملين في الخارج الدخول إلى موقع مصر الرقمية للحصول على الخدمات التي يحتاجونها، كما يلي.

1- يجب أن يكون للشخص المؤمن عليه حسابا شخصيا على موقع منصة مصر الرقمية يحمل بياناته الشخصية.

2- الدخول على الموقع من خلال الرابط التالي: https://digital.gov.eg/categories.

3- اختيار أيقونة التأمين الاجتماعي.

4- ستظهر عدد من الخدمات المتاحة، يتم اختيار خدمة الاستعلام عن سدادات العاملين بالخارج.

5- يُمكن بعد ذلك للمؤمن عليه الحصول على الخدمة التي يريدها.