«الأوبرا» تناقش الموسيقى في عصر الذكاء الاصطناعي.. اليوم

تنظم دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الاثنين، صالونا ثقافيا لمناقشة الموسقي فى عصر الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات صالون الأوبرا الثقافي الفكري.

حضور عدد من المختصين

وسيكون الصالون الثقافي، بمشاركة عدد من المختصين، من بينهم الملحن عمرو مصطفى، والدكتور حسام لطفى، والمهندس زياد عبد التواب، والدكتور خالد داغر، ويدير النقاش السفيرة لمياء مخيمر، وسيقام في تمام الساعة السابعة مساء.

يذكر أن دار الأوبرا المصرية، تنظم خلال هذه الفترة، كثيرا من الفعاليات الفنية والثقافية والفكرية، الخاصة بموسم الصيف، التي سيكون من بينها عدد كبير من الحفلات الغنائية، أحدها للفنان مدحت صالح، يوم السبت المقبل، على خشبة المسرح الكبير، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، تحت قيادة المايسترو عمرو سليم.