تكريم سميحة أيوب عن مشوارها الفني بدار الأوبرا (صور)

انطلقت أمسية فنية خاصة تحت عنوان «سيدة المسرح وسيدة القلوب»، لتكريم الفنانة القديرة سميحة أيوب في دار الأوبرا المصرية، بدعم من وزارة الثقافة، ورئيس دار الأوبرا الدكتورة لمياء زايد.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الفنانين، على رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، رشوان توفيق، سميرة عبدالعزيز، محمد أبو داود، ميدو عادل، وغيرهم.

وشددت الدكتورة لمياء زايد خلال كلمتها في حفل التكريم، على أهمية تكريم رموز الفن الذين وهبوا حياتهم لإثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربي، وضرورة معرفة الأجيال الجديدة برواد الفن المصري، من بينهم الفنانة سميحة أيوب، التي ساهمت في بناء الشخصية المصرية والتنوير المجتمعي، لافتة إلى أن تكريم وزارة الثقافة يأتي بعد تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، تقديرًا لمجهودها اللامتناهي.

جدير بالذكر، أن الفنانة القديرة سميحة أيوب تولت إدارة المسرح القومي، لمدة دورتين متتاليتين، ومن المقرر أن يحمل المهرجان القومي للمسرح المصري اسمها فى دورته المقبلة، برئاسة الفنان محمد رياض، الذي تنطلق فعالياته منتصف الشهر الجاري.