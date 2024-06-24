«الصحة» توجه 6 نصائح مهمة للتعامل مع فيروس الهربس.. «يصيب الأطفال»

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من النصائح المهمة للتعامل مع فيروس الهربس، من قبل أولياء الأمور، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

نصائح لأولياء الأمور للتعامل مع فيروس الهربس

وجاءت التعلميات النصائح التي يجب الالتزام بها من قبل أولياء الأمور، للتعامل مع فيروس الهربس، على النحو التالي، وفقا لوزارة الصحة:

- تجنب التقبيل خاصة الأطفال والرضع.​​

- تجنب مشاركة الأطباق أو الأكواب أو مرطب الشفاه أو غيرها من منتجات العناية الشخصية.​​

- تجنب لمس الجلد بالقرب من الفم.​​

تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان

- تجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان، أو استخدام واقي الشمس، عندما لا يمكن تجنب ضوء الشمس.​​

- أثناء نشاط المرض في حال الإصابة به، قد يصف الطبيب مرهم أو كريم مضاد للفيروسات، للمساعدة في تقليل الأعراض والتخلص منها بشكل أسرع، ويجب البدء في استخدامه بعد وقت قصير من بدء نشاط المرض، لكي يكون فعالا (خلال 48 ساعة). ​​

- يتناول العديد من الأشخاص المصابين بفيروس الهربس البسيط من النوع الثاني (HSV-2)، أدوية يومية عن طريق الفم، لمنع نشاط الفيروس.​