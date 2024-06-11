السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارا من 15 يونيو

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في المملكة العربية السعودية، تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس في جميع المنشآت الخاصة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، حتى الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، فيما سيكون الحظر نافذًا من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 3 مساءً خلال هذه الفترة.

السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس

ويأتي قرار السعودية بحظر العمل تحت أشعة الشمس، في إطار الحرص على سلامة وصحة العمال في القطاع الخاص، وتجنب تعريضهم للمخاطر الصحية، ويهدف أيضًا إلى توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وفقًا للمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية.

وكانت الدعوة من الوزارة لأصحاب الأعمال بضرورة تنظيم ساعات العمل، والالتزام بمضمون حظر العمل تحت أشعة الشمس، بهدف المساهمة في خلق بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر المتنوعة، وتهدف هذه الجهود أيضًا إلى تعزيز كفاءة وسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين حماية العمال من الحوادث، مما ينعكس إيجابًا على تعزيز الإنتاجية وتعزيزها.

ونشرت الوزارة الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية على موقعها الإلكتروني، والذي يهدف إلى توفير الإرشادات والتوجيهات اللازمة للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري في محيط العمل.