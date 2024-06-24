أضرار تناول البرقوق والكمية المسموح بها.. أشخاص ممنوعون من أكله

البرقوق من الفواكه الصيفية اللذيذة، التي تمد الجسم بعناصر غذائية مختلفة، إلا أن هناك أشخاصا ممنوعين من تناوله، لآثاره السلبية على صحتهم، ما وجب الانتباه له للتقليل من أضراره قدر الإمكان، لتفادي مخاطره.

الفئات الأكثر تضررًا بتناول البرقوق

أوضح عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية، والسمنة والنحافة، أن هناك بعض الفئات الممنوعة من تناول البرقوق، كونه يؤثر سلبًا على صحة الإنسان، منها أصحاب الأمراض التالية:

أصحاب التهاب البنكرياس.

المصابون بالتهاب المعدة.

من لديهم مُشكلة في الجهاز الهضمي.

ويرجع ذلك بسبب أن البرقوق يعمل على اضطرابات المعدة، ما يؤثر على الجهاز الهضمي، ويعمل على التهاب البنكرياس الذي يسبب ألم شديد في البطن، وقد يسبب الإسهال والحساسية.

وهو ما علقت عليه هايدي فايز، أخصائي طب الباطنة، موضحة أن البرقوق به مادة السوربيتول التي تؤثر على المعدة: «بتكون شديدة على الجهاز الهضمي، وبتأثر على المعدة بسبب أنه بيكون ملين شديد فبالتالي بيسبب آلام البطن».

الكمية المسموح بتناولها من البرقوق

وأوضحت الطبيبة كمية البرقوق المناسبة:

الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض الجهاز الهضمي عليهم تناول ثمرتين من البرقوق.

الأشخاص المصابين بهذه الأمراض عليهم تناول ثمرة واحدة بحجم صغير.

وتناول العصير يكون بمقدار كوب فقط في الأسبوع.

فوائد البرقوق

وأضافت أن البرقوق من الثمار ذات الفوائد العديدة، لاحتواءه على فيتامينات صحية، إلى جانب بعض الفوائد الأخرى، وهي:

به عناصر «المغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفور».

يحتوي على الجلوكوز والسكروز والفركتوز، المفيدين للجسم.

به ألياف غذائية تجعل الجسم رطبًا.

يعمل على تعزيز بكتيريا الأمعاء.

يساعد على خفض ضغط الدم.

يعمل على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

يعمل على علاج الإمساك.

يعمل على تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

احتياطات تناول البرقوق

وأوضحت أخصائي الباطنة، أنه يجب أخذ بعض الاحتياطات عند تناول البرقوق: