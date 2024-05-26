أستاذ الصحة العامة: 1.5 مليار شخص حول العالم يعانون من ضغط الدم

قال الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، إنّ 1.5 مليار شخص في العالم مصابين بفرط ضغط الدم وارتفاع ضغط الدم، وهو رقم خطير جدا بين الأشخاص البالغين فوق الـ30 عاما، مشيرا إلى أنّ نحو 70% منهم من البلاد النامية.

وأضاف المر خلال لقائه مع الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، في برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ ضغط الدم من أخطر الأمراض التي تسبب مشكلات قد تصل إلى القلب والدماغ والسكتات والجلطات، مشيرا إلى أنّ الكثير من العوامل قد تتحكم في ارتفاع ضغط الدم، وأهمها العوامل النفسية والمرضية الأخرى، حيث يربتط ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري.

وأشار إلى أنّ بعض المؤسسات العلمية العالمية تسمي ارتفاع ضغط الدم «القاتل الصامت»، إذ إنّ 46% من المصابين به لم يعلموا أنّ المرض موجود لديهم من الأساس.