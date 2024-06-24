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أسعار العملات اليوم الاثنين 24-6-2024 مقابل الجنيه في البنوك

كتب:

سعيد رمضان
07:13 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
أسعار العملات اليوم

أسعار العملات اليوم

سجلت أسعار العملات اليوم الاثنين 24-6-2024، استقرارا  ملحوظاً مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.11 جنيه للشراء و13.12 جنيها للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

أسعار العملات اليوم

ترصد «الوطن»، في السطور التالية أسعار العملات اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، بمختلف أنواعها مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وبلغ سعر الدولار اليوم 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فسجل 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.11 جنيه للشراء و13.12 جنيها للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.11 جنيه للشراء و13.12 جنيها للبيع، مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم 51.33 جنيه للشراء و51.67 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في بنك مصر.

وجاء سعر اليورو اليوم بنحو 51.33 جنيه للشراء و51.67 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي.

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بقلم سعيد رمضان