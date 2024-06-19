أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-6-2024 في البنوك

شهدت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-6-2024 استقرارا ملحوظا في مختلف البنوك المصرية، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.64 جنيه للشراء، ونحو 47.78 جنيه للبيع.

وترصد «الوطن» أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-6-2024، حسب آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.64 جنيه للشراء، ونحو 47.78 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.66 جنيه للشراء، ونحو 47.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.41 جنيه للشراء، ونحو 51.58 جنيه للبيع، فيما استقر سعر اليورو في بنك مصر عند 50.93 جنيه للشراء، ونحو 51.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 60.86 جنيه للشراء، ونحو 61.07 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك القاهرة نحو 59.82 جنيه للشراء، ونحو 60.06 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى 12.7 جنيه للشراء، ونحو 12.74 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 12.71 جنيه للشراء، ونحو 12.73 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 12.97 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس نحو 12.95 جنيه للشراء، ونحو 13 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 155.42 جنيه للشراء، ونحو 155.93 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 154.84 جنيه للشراء، ونحو 155.67 جنيه للبيع.