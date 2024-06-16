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محافظ شمال سيناء يشارك أطفال غزة احتفالهم بعيد الأضحى (صور)

كتب:

أحمد ابو دراع - حسين إبراهيم
01:52 م | الأحد 16 يونيو 2024
أطفال غزة مع المحافظ

أطفال غزة مع المحافظ

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وفدا من الفلسطينيين المقيمين في عمارات السبيل بالعريش، وذلك للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

تهنئة أطفال غزة لمحافظ شمال سيناء في العيد

وقدم أطفال غزة التهنئة للمحافظ، والذي أكد بدوره أن مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وأنها تقوم بجهود كبيرة على كل المستويات لوقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وأشار المحافظ إلى توزيع الهدايا علي الأطفال الفلسطينيين وإقامة يومي ترفيهي لهم بحديقة المساعيد، بجانب توزيع العدايا المادية علي الفلسطينيين وذبح عجل وتوزيع لحومه.

مشايخ القبائل يقدمون التهنئة لمحافظ شمال سيناء

وفي سياق متصل، قام مشايخ القبائل والعواقل بتقديم التهنئة لمحافظ شمال سيناء بعيد الأضحي، حيث استقبلهم في ديوان عام المحافظة بالعريش.

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