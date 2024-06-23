تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 في المحافظات.. ظهر رسميا في 15 منطقة

أعلنت عدة محافظات الحد الأدنى في تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 اليوم الأحد 23 يونيو الجاري، إذ حددت الحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوية العامة بالمدارس الحكومية، وكذلك فصول الخدمات، والمدارس الخاصة، ضمن المرحلة الأولى من التنسيق، فيما تستعد باقي المحافظات لاعتماد التنسيق وإعلانه خلال الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء من الإحصاء التكراري لمجاميع الطلاب.

تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات، متضمنًا الحد الأدنى للقبول في المدارس التي اعتمدت التنسيق رسميًا، فضلًا عن موعد إعلان التنسيق والمؤشرات الأولية للقبول في المحافظات التي لم تعلن التنسيق بعد.

تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024

واعتمد محافظو الأقاليم تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 في 15 محافظة حتى الآن، وهي الجيزة، والإسكندرية، والغربية، والإسماعيلية، والسويس، والقليوبية، وأسوان، والأقصر، وشمال سيناء، والمنيا، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والوادي الجديد، والمنوفية.

وتستعد 12 محافظة أخرى لإعلانها خلال الساعات المقبلة وهي القاهرة، والفيوم، وبني سويف، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والبحيرة، والدقهلية، وجنوب سيناء، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، ومطروح.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الجيزة

وظهر رسميًا تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الجيزة، وذلك بعدما اعتمدها اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم قبل قليل، إذ جرى تحديد الحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوي العام بالمدارس الحكومية بـ 225 درجة، بينما بلغ الحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوية الخاصة نحو 140 درجة، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول في مدارس الثانوية فصول الخدمات نحو 190 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 المنوفية

وفيما يخص تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنوفية، فقد اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم الحد الأدنى للقبول في الثانوي العام والرياضي بـ 242 درجة، بينما في مدارس الثانوية الخاصة 225 درجة، فيما جاءت في مدارس الخدمات بمصروفات بـ 220 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية

وحول تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية فقد جاء الحد الأدنى للقبول في كافة مدارس المحافظة من 220 درجة كمرحلة أولى، وسط توقعات بانخفاضها في المرحلة الثانية.

تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 الغربية

واعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الحد الأدنى في تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 محافظة الغربية ليبلغ في المدارس الحكومية 233 درجة، وفي المدارس الخاصة 170 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القليوبية

وبلغ الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2024 القليوبية نحو 230 درجة لكافة المدارس العام والخاص.

تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 الشرقية

وجاء تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 الشرقية، عند 240 درجة كحد أدنى للقبول في المدارس الحكومية، و220 درجة للثانوية بالمدارس الخاصة، و230 درجة في فصول الخدمات.

تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 المنيا

وفيما يخص تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة المنيا، فقد تحدد الحد الأدنى للقبول في المدارس الحكومية بـ 224 درجة، بينما الثانوية الرياضية بـ 214 درجة، والثانوية في المدارس الخاصة بـ 180 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 البحيرة

ويترقب طلاب الشهادة الإعدادية إعلان الحد الأدنى في تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة البحيرة، التي من المقرر أن يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط توقعات بانخفاض التنسيق بنحو 1.5% مقارنةً بالعام الماضي بسبب انخفاض نسب النجاح.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة

ومن المتوقع أن يتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما تُكثف مديرية التربية والتعليم من أعمال الإحصاء التكراري لمجاميع الطلاب، تمهيدًا لتحديد متوسط الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي.

تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 الدقهلية

ومن المتوقع أنّ يرتفع الحد الأدنى في تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية، بنسبة 5% عن العام المنصرم بسبب ارتفاع نسب النجاح بصورة كبيرة نسبيًا عن العام الماضي.

تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 سوهاج

وبدأ العد التنازلي على إعلان تفاصيل تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 سوهاج، إذ من المقرر أن يتم إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، فور اعتمادها من محافظ الإقليم بحسب مديرية التربية والتعليم في بيان لها.

تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 أسيوط

وتشير التوقعات الأولية، إلى احتمالية تشابه تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 أسيوط مع الحد الأدنى للقبول العام المنصرم والذي بلغ نحو 245 درجة بسبب تشابه نسب النجاح مع العام المنصرم.

تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 الفيوم

ومن المرتقب أن يأتي تنسيق القبول بالثانوية العامة 2024 الفيوم مشابهًا للعام الماضي، أو أقل بصورة طفيفة بسبب انخفاض نسب النجاح عن العام الماضي بنحو 1% فقط.