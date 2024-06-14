اعرف هتتقبل ولا لأ.. تنسيق الثانوية العامة 2024 في 16 محافظة

أعلنت مديريات التربية والتعليم، تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2024 في 16 محافظة إذ كشفت الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية، والخاصة، وفصول الخدمات، وذلك بعدما اعتمدها محافظي الأقاليم، بينما من المقرر أن يتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرةً.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن تنسيق الثانوية العامة 2024 في 16 محافظة والحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2024/2025 في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القليوبية

ظهر تنسيق الثانوية العامة 2024 القليوبية رسميًا، بعدما اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم الحد الأدنى للتنسيق رسميًا، إذ بلغ الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام بمحافظة الدقهلية نحو 230 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 شمال سيناء

وبلغ تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة شمال سيناء نحو 245 درجة كحد أدنى للقبول في الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية، بينما تقدر بـ 200 درجة في المدارس الخاصة، و190 درجة في فصول الخدمات، وذلك بحسب ما أعلن حمزة روان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الوادي الجديد

واعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تنسيق الثانوية العامة 2024 الوادي الجديد بمجموع يتيح لنحو 50% من طلاب المحافظة الذين أنهوا الشهادة الإعدادية للالتحاق بالثانوية العامة، إذ بلغ الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام نحو 235 درجة في مدارس الخارجة، و236 درجة في مدارس الداخلة، و210 درجة في الفرافرة، وبلاط، و220 درجة في باريس.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الشرقية

وفيما يخص تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الشرقية، فإنّ الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم، قد اعتمد التنسيق بمجموع 240 درجة كحد أدنى للقبول في مدارس الثانوية العامة الحكومية، بينما بلغ نحو 230 درجة في الثانوية فصول الخدمات، و220 درجة في المدارس الخاصة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الغربية

ويترقب آلاف الطلاب والطالبات، إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الغربية، بينما أعلنت مديرية التربية والتعليم، إنّه سيجرى إعلانها فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.

تنسيق الثانوية العامة 2024 دمياط

ووفقًا لما ورد في تنسيق الثانوية العامة 2024 دمياط، فإنّ الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي بمختلف مدارس المحافظة بلغ نحو 233 درجة، بينما تقدر بنحو 210 درجة لفصول الخدمات.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الأقصر

وبحسب مديرية والتعليم، فإنّ تنسيق الثانوية العامة 2024 الأقصر بلغ نحو 233 درجة، وذلك بعدما جرى اعتمادها رسميًا.

تنسيق الثانوية العامة 2024 المنيا

وجاء تنسيق الثانوية العامة 2024 المنيا من 224 درجة كحد أدنى للقبول في مدارس الثانوية العامة الحكومية، بينما سجل 214 درجة في الثانوية الرياضية، و180 درجة في الثانوية الخاصة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسماعيلية

وأوضح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، تفاصيل اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسماعيلية، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة الحكومية نحو 240 درجة، بينما سجلت 210 درجة في مدارس الخدمات.

تنسيق الثانوية العامة 2024 أسوان

وبلغ الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي بعدما جرى اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 أسوان نحو 220 درجة للقبول في كافة المدارس.

تنسيق الثانوية العامة 2024 السويس

وبحسب اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 السويس، فإنّ الحد الأدنى للقبول في الثانوية العامة الحكومية 225 درجة، بينما سجل 200 درجة في المدارس الخاصة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 بورسعيد

وبلغ تنسيق الثانوية العامة 2024 بورسعيد نحو 249 درجة في مختلف مدارس المحافظة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 الجيزة 2025

ومن المقرر أن يتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 الجيزة 2025 فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وبالتزامن مع ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة، وانتهاء إحصاء المجموع التكراري للطلاب، لتحديد الحد الأدنى المناسب للقبول في الصف الأول الثانوي 2024/2025 واعتماده من محافظ الجيزة رسميًا.

تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة

وينتظر آلاف الطلاب والطالبات الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة 2024 القاهرة، مترقبين الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي، وهل سيكون 245 درجة مثل العام الماضي أم يزداد أو ينقص، بينما تستعد مديرية التربية والتعليم لإعلان التنسيق عقب الانتهاء من إجازة العيد.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة البحيرة

ومن المتوقع أن يأتي تنسيق الثانوية العامة 2024 في محافظة البحيرة أن يأتي منخفضًا مقارنةً بالعام المنصرم، وذلك بسبب انخفاض نسبة النجاح والمجاميع مقارنةً بالأعوام الماضية، والتي بلغت نحو 82.5%، مقارنةً بـ 84% العام المنصرم، فيما بلغ الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي العام الماضي نحو 238 درجة.

تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية المرحلة الأولى

وحتى الآن لم يتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الدقهلية المرحلة الأولى، بينما من المتوقع أن يشهد زيادة في الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية مقارنةً بالعام الماضي، والتي بلغت نحو 93.7%، بزيادة بلغت نحو 5% عن العام المنصرم الذي بلغ 87.5%.

تنسيق الثانوية العامة 2024 جميع المحافظات

وبحسب مديريات التربية والتعليم، فإنّه من المقرر أن يتم إعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 جميع المحافظات بدءًا من يوم الأحد 23 يونيو بالتزامن مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.