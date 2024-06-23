«حماة الوطن» ينظم مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة في الفيوم

واصل حزب حماة الوطن، تنظيم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، تيسيرا على الطلاب قبل أداء باقي امتحانات المواد الدراسية في المرحلة الثانوية في مختلف محافظات الجمهورية.

مراجعات الثانوية العامة

ونظمت أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة، وسط حضور طلابي كبير، ويأتي ذلك استكمالا لاهتمام الحزب بالعملية التعليمية في كل ربوع الجمهورية.

حزب حماة الوطن

ونشر حزب حماة الوطن في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، عددا من الصور للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في محافظة الفيوم، والتي شهدت تواجدا طلابيا كثيفا، إذ يستكمل طلاب الثانوية العامة أداء امتحاناتهم في مختلف المواد الدراسية خلال الأيام الحالية.