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«حماة الوطن» ينظم مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة في الفيوم

كتب:

محمد أباظة
10:12 م | الأحد 23 يونيو 2024
مراجعات الثانوية العامة

مراجعات الثانوية العامة

واصل حزب حماة الوطن، تنظيم المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، تيسيرا على الطلاب قبل أداء باقي امتحانات المواد الدراسية في المرحلة الثانوية في مختلف محافظات الجمهورية.

مراجعات الثانوية العامة

ونظمت أمانة محافظة الفيوم بحزب حماة الوطن المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة، وسط حضور طلابي كبير، ويأتي ذلك استكمالا لاهتمام الحزب بالعملية التعليمية في كل ربوع الجمهورية.

حزب حماة الوطن

ونشر حزب حماة الوطن في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، عددا من الصور للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في محافظة الفيوم، والتي شهدت تواجدا طلابيا كثيفا، إذ يستكمل طلاب الثانوية العامة أداء امتحاناتهم في مختلف المواد الدراسية خلال الأيام الحالية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.