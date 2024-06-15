حزب حماة الوطن يكرم «أحمد قاسم» بطل إفريقيا في كمال الأجسام

نظمت أمانة حزب حماة وطن في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، احتفالية كبرى بمقرها لتكريم ابن قرية العبادلة، البطل المصري أحمد محمود قاسم طاحون، بطل إفريقيا في رياضة كمال الأجسام، الحاصل على المركز الأول في البطولة المقامة بمصر، بمشاركة أكثر من 1000 لاعب وحصل فيها اللاعب على الميدالية الذهبية وكارت الاحتراف.

جاء التكريم في ضوء توجيهات الدكتور أحمد يوسف رزق، الأمين العام لحزب حماة الوطن بالقليوبية، ومتابعه اللواء عبد العليم بركة أمين التنظيم.

درع للبطل وشهادتي تقدير تكريما له

وقدم الدكتور محمد جمال حشيش أمين حزب حماة الوطن لمركز ومدينه طوخ، درع للبطل وشهادتي تقدير، تكريما لدوره البارز في رياضة كمال الأجسام.

مشاركة كلية التربية الرياضية جامعة بنها

أُقيمت الاحتفالية بحضور أمين الإعلام بالمحافظة، الإعلامي محمود فؤاد، والمهندس محمود عليوة عبقرينو، مساعد أمين المركز، والدكتور علي نصار، أمين الشباب، والأستاذة هالة خير، أمين شؤون المصريين بالخارج، ونبيل مشيل، أمين المواطنة، وعدد من شباب الحزب، وكذلك حضور أساتذة من كلية التربية الرياضية جامعة بنها، وأسرة اللاعب، وعدد من أصدقائه.