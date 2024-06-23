«القاهرة الإخبارية»: إصابة شرطي في حادث إطلاق نار جديد بداغستان كتب: عمرو هلال 10:25 م | الأحد 23 يونيو 2024 إطلاق نار جديد بداغستان أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بإصابة شرطي في حادث إطلاق نار جديد بداغستان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: روسيا تعتقل منفذي عملية إطلاق النار على كنيسة ومعبد يهودي في داغستان ميدفيديف: ما حصل في داغستان هجوما إرهابيا وليس عملا عسكريا الكرملين: بوتين بحث تعزيز إجراءات مواجهة التدخلات الخارجية بعد الشغب في داغستان حصار طائرة إسرائيلية تضامنًا مع فلسطين.. ماذا حدث في داغستان؟ داغستان هجوم داغستان القاهرة الإخبارية بقلم عمرو هلال