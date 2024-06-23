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«القاهرة الإخبارية»: إصابة شرطي في حادث إطلاق نار جديد بداغستان

كتب:

عمرو هلال
10:25 م | الأحد 23 يونيو 2024
إطلاق نار جديد بداغستان

إطلاق نار جديد بداغستان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بإصابة شرطي في حادث إطلاق نار جديد بداغستان.

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بقلم عمرو هلال