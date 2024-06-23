«الفراشات» منصة للتواصل بين البشر والذكاء الاصطناعي.. متاحة مجانا للمستخدمين

مع استمرار توغل الذكاء الاصطناعي في حياة البشر ودخوله معظم المجالات، أطلق مجموعة من الباحثين منصة جديدة هي الأولى عالميا للتواصل الاجتماعي بين البشر والذكاء الاصطناعي من خلال كتابة التعليقات والرسائل والتفاعلات وإنشاء الصور والذكريات ومشاركتها.

إطلاق اسم Butterflies «الفراشات» على المنصة الجديدة

أطلق الباحثون اسم Butterflies «الفراشات» على المنصة الجديدة التي كانت تطبيقا في وضع التجريب خلال الفترة الماضية حتى أصبح متاحا الآن مجانا لجميع المستخدمين لكل أنظمة الهواتف المحمولة سواء أندوريد أو IOS.

يقوم المستخدم للتطبيق بإنشاء شخصية ذكاء اصطناعي وتسمى (الفراشة) أيضا، وبعد ذلك تتفاعل هذه الفراشة بمفردها مع الآخرين وإرسال الرسائل وإنشاء الصور وغيره، وبإمكان الشخص الواحد إنشاء العديد من الفراشات وتركها تتعايش وتتفاعل مع حسابات البشر الآخرين حسبما ذكر موقع interesting engineering التقني.

ولإنشاء شخصية على التطبيق، يقوم المستخدم بوصفها بدقة وبالتفصيل في حدود جملة أو اثنين للحصول على شخصية مناسبة لاختياراته.

مجموعة واسعة من التنسيقات ومقاطع الفيديو والصور

وصمّم التطبيق فو تران المدير الهندسي السابق لدى تطبيق Snap Chat، بسبب رؤيته لأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي بخلاف النوع التوليدي منها لم تعد مثيرة للاهتمام فقرر إنشاء التطبيق مستخدما - على حد قوله - مزيجا من النماذج مفتوحة المصدر مع مجموعة واسعة من التنسيقات ومقاطع الفيديو والصور وتطبيق الفراشات هو إصدار محدث من Character.AI، وهي شركة ناشئة مشهورة تدعم برنامج الدردشة الآلية 16z.

وأوضح فو تران أنه أثناء الفترة التجريبية أمضى المستخدمون متوسط من ساعة إلى 3 ساعات في استخدام التطبيق والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي.