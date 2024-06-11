شروط التقدم لعمادة كليتي الذكاء الاصطناعي والفنون التطبيقية بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها فتح باب التقدم لعمادة كليتي الفنون التطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن فتح باب التقدم لعمادة الكليتين، وذلك بدءا من السبت 22 يونيو الجاري حتى الخميس 27 من نفس الشهر، في مقر الجامعة، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساء.

إجراءات التقدم لعمادة كليات جامعة بنها

وأوضح بيان جامعة بنها، أن المرشحين يتقدمون بأوراقهم من 5 نسخ، أصل و4 صور، تشمل طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الجامعة المختصة مشفوعا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينا بها أوجه التطوير وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم لها وشهادة قانونية.

وأضاف البيان، أنه يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم، ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.

شروط التقدم لعمادة كليتي الذكاء الاصطناعي والفنون التطبيقية

وأوضح بيان جامعة بنها، أنه على من يريد التقدم لعمادة كليتي الذكاء الاصطناعي والفنون التطبيقية مراعاة الشروط والإجراءات التالية:

- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون أستاذاً عاملاً بالكلية حال الترشح للعمادة.

- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.

- ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المرشح لشغلها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.

- ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون المرشح قد وقع عليه جزاء تأديبي، إلا إذا تم إلغاءه أو تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

- ألا يكون المرشح متوليا أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة تولية المنصب.

فحص أوراق المتقدمين

يذكر أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة، وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطلب.