ضبط أدوية مدرجة بجدول المخدرات وأخرى مجهولة المصدر في مخزن بالمرج

تمكنت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مداهمة مخزن توزيع أدوية غير مرخص بمنطقة المرج، يقوم بتوزيع وترويج المواد المخدرة.

وجرى ضبط كميات من الأدوية المدرجة بالجدول الأول بقانون المخدرات «عقار الترامادول المخدر»، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية مدرجة بالجدول الثالث بقانون المخدرات، وكميات من الأدوية مجهولة المصدر بدون فواتير.

وقدرت القيمة الإجمالية للمضبوطات بـ 10 ملايين جنيه، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول ومداهمة الأماكن غير المرخصة.