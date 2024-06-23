‎بوابة الأزهر تقديم الصف الأول الابتدائي.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة

بدأ أولياء الأمور الدخول على ‎بوابة الأزهر تقديم الصف الأول الابتدائي للتسجيل لأبنائهم من الجاهزين لهذه المرحلة التعليمية، إذ أن هناك عددا من الخطوات اللازمة للتسجيل قد لا يعلمها بعضهم، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

‎بوابة الأزهر تقديم الصف الأول الابتدائي

وقبل الدخول على ‎بوابة الأزهر تقديم الصف الأول الابتدائي من قبل أولياء الأمور للتسجيل لأبنائهم، يجب أن يستعد أولياء الأمور بعدد من الأوراق والمستندات المطلوبة لتسليمها خلال مراحل التقديم، وهي كالتالي:

- 6 صور شخصية للطالب المتقدم بخلفية بيضاء.

- صورة بطاقة الطالب الصحية والأصل للاطلاع.

- التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- أصل شهادة ميلاد الطالب.

- صورة فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي.

- الدمغات الصحية والتعليمية اللازمة من مكاتب البريد.

خطوات ‎تقديم الصف الأول الابتدائي عبر بوابة الأزهر

وعن خطوات ‎تقديم الصف الأول الابتدائي عبر بوابة الأزهر فهى تكون من الدخول عبر الموقع الخاص بها من هــنا، ثم اختيار خدمات الأزهر الشريف والتقديم الإلكتروني، بعد ذلك يختار ولي الأمر التقديم للصف الأول الابتدائي.

يبدأ ولي الأمر بعد ذلك في إدخال البيانات المطلوبة من البيانات الشخصية للطالب كل من الاسم، تاريخ الميلاد، رقم القومية، المحافظة، الإدارة التعليمية، ثم إدخال بيانات ولي الأمر «الاسم، الرقم القومي، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني».

أما عن آخر خطوات ‎بوابة الأزهر تقديم الصف الأول الابتدائي، هى اختيار المعهد الأزهري المراد التقديم له، وإرفاق المستندات المطلوبة، وأخيرا مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وإرسال الطلب.