سجلت أسعار عملات دول البريكس اليوم الاثنين 24-6-2024، حالة من الاستقرار النسبي وفق آخر تحديث للبنوك، إذ بلغ سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري نحو 12.95 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.

أسعار عملات دول البريكس

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار عملات دول البريكس في البنوك، وفق آخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الإنترنت.

بلغ سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري اليوم 12.95 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري نحو 0.53 جنيه.

وصل سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري إلى نحو 0.059 جنيه مصري.

استقرار سعر اليوان الصيني

سجل سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 8.85 جنيه خلال بداية تعاملات اليوم.

سجل سعر صرف الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري نحو 0.50 جنيه مصري.