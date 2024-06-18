أسعار عملات دول البريكس اليوم الثلاثاء 18-6-2024في البنوك

شهدت أسعار عملات دول البريكس اليوم الثلاثاء 18-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك خلال بداية التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار عملات دول البريكس في مختلف البنوك، وفقا لأخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الانترنت.

سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري نحو 0.57 جنيه مصري.

سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري نحو 0.053 جنيه مصري.

سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري نحو 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 8.87 جنيه، خلال بداية تعاملات اليوم.

سعر صرف الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري نحو 0.53 جنيه مصري.