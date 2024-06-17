آخر تحديث.. تعرف على أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعارعملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري، ثباتًا ملحوظًا، إذ سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 12.7جنيه للشراء، ونحو 12.73 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وترصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية، أسعارعملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم نحو 12.7جنيه للشراء، ونحو 12.73 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو 12.99 جنيه للشراء، ونحو 13 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري

وصل سعراليوان الصيني مقابل الجنيه المصري إلى نحو6.57 جنيه للشراء، ونحو6.59 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري

يساوي سعر واحد روبية هندية نحو 0.57 جنيه مصري.

سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري

يساوي سعر واحد روبل روسي نحو 0.54 جنيه مصري.

سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري

يساوي سعر واحد ريال برازيلي نحو 8.87 جنيه مصري.