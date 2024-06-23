تفاصيل مسابقة التربية والتعليم الجديدة.. اعرف الموعد والتخصصات

كشفت مصادر في جهاز التنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل كثيرة بشأن مسابقة التربية والتعليم الجديدة، المقرر طرحها خلال الشهر الجاري وبحد أقصى الأسبوع المقبل، والإعلان عن بدء التقديم بها عبر الموقع الرسمي لبوابة وظائف الحكومة الرسمية.

مسابقة التربية والتعليم

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز المعلومات والتفاصيل بشأن مسابقة التربية والتعليم الجديدة المقرر طرحها خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى وفقا لما صرحت به مصادر في جهاز التنظيم والإدارة، وذلك على النحو التالي:

وظائف معلم مساعد رياض أطفال.

وظائف معلم مساعد فصل.

المسابقة تتم بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الأعداد المقرر طرح المسابقة لها تتراوح من 15 إلى 20 ألف معلم مساعد.

اعتماد تعيينهم وربطهم على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 في شهر يوليو 2024.

التخصصات للحاصلين على كليات التربية عام وأساسي والآداب وتربية طفولة ودار علوم وغيرها من التخصصات.

وتابعت المصادر، أن كافة التفاصيل والاشتراطات والأوراق المطلوبة سيتم الكشف عنها فور الإعلان رسميا.