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دراما المتحدة

رابط نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024.. ظهرت الآن

كتب:

كريم روماني
01:05 ص | الإثنين 18 مارس 2024
وزارة التربية والتعليم - صورة أرشيفية

وزارة التربية والتعليم - صورة أرشيفية

حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024 «معلم مساعد»، موضحا أن الاختبارات عُقدت إلكترونياً دون تدخل أي عنصر بشري بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووفق الجهاز، فإن رابط نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024، يمكن الحصول عليه من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وهي نفسها التي تم من خلالها التقديم للوظائف، حيث أكد الجهاز أنها المنظومة الوحيدة للتقديم على الاختبارات لأي وظيفة ومعرفة النتيجة من خلالها.

طرق الحصول على نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024 

ترصد «الوطن» في السطور التالية، طرق الحصول على نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024، وفق تقرير رسمي للجهاز المركزي، وهي كالآتي:

- الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنا

- الضغط على خانة «استعلام»

- كتابة الرقم القومي المدّون في تحقيق الشخصية 

- كتابة رقم التقديم

- الضغط على زر «استعلام»

- بعد إتمام هذه الخطوات بدقة تظهر النتيجة مباشرة سواء بالقبول أو الرفض

محافظات نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024  

وفق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أن نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024  تشمل على عدد من المحافظات وهي كالآتي: 

- محافظة المنوفية

- محافظة القليوبية

- محافظة الدقهلية

- محافظة الغربية

- محافظة البحيرة

- محافظة المنيا

- محافظة أسيوط

- محافظة سوهاج 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.