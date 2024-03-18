رابط نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024.. ظهرت الآن

حدّد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رابط نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024 «معلم مساعد»، موضحا أن الاختبارات عُقدت إلكترونياً دون تدخل أي عنصر بشري بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ووفق الجهاز، فإن رابط نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024، يمكن الحصول عليه من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وهي نفسها التي تم من خلالها التقديم للوظائف، حيث أكد الجهاز أنها المنظومة الوحيدة للتقديم على الاختبارات لأي وظيفة ومعرفة النتيجة من خلالها.

طرق الحصول على نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024

ترصد «الوطن» في السطور التالية، طرق الحصول على نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024، وفق تقرير رسمي للجهاز المركزي، وهي كالآتي:

- الدخول على رابط بوابة الوظائف الحكومية من هنا

- الضغط على خانة «استعلام»

- كتابة الرقم القومي المدّون في تحقيق الشخصية

- كتابة رقم التقديم

- الضغط على زر «استعلام»

- بعد إتمام هذه الخطوات بدقة تظهر النتيجة مباشرة سواء بالقبول أو الرفض

محافظات نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024

وفق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أن نتيجة معلم فصل في مسابقة التربية والتعليم 2024 تشمل على عدد من المحافظات وهي كالآتي:

- محافظة المنوفية

- محافظة القليوبية

- محافظة الدقهلية

- محافظة الغربية

- محافظة البحيرة

- محافظة المنيا

- محافظة أسيوط

- محافظة سوهاج