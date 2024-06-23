هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين: ندين تراجع نتنياهو عن مقترح صفقة التبادل
كتب:
حسن سمير
11:50 م | الأحد 23 يونيو 2024
عائلات المحتجزين في غزة
أدانت هيئة عائلات المحتجزين في غزة، تراجع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل.
وقالت هيئة عائلات المحتجزين في غزة إنهم لن يسمحوا لحكومة نتنياهو بالتنصل من الالتزام بشأن مصير ذوينا ويجب إعادتهم جميعا، مؤكدين أن إنهاء الحرب في غزة دون إعادة ذوينا إخفاق غير مسبوق وعدم تحقيق لأهداف الحرب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.