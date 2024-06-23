هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين: ندين تراجع نتنياهو عن مقترح صفقة التبادل

أدانت هيئة عائلات المحتجزين في غزة، تراجع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل.

وقالت هيئة عائلات المحتجزين في غزة إنهم لن يسمحوا لحكومة نتنياهو بالتنصل من الالتزام بشأن مصير ذوينا ويجب إعادتهم جميعا، مؤكدين أن إنهاء الحرب في غزة دون إعادة ذوينا إخفاق غير مسبوق وعدم تحقيق لأهداف الحرب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.