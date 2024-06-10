محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.16%

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مساء اليوم الاثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح بلغت 78.16% للإعدادية العامة، و70% للإعدادية المهنية، وللمكفوفين 81.5%، وللصم وضعاف السمع 100%، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

وأوضح محافظ الفيوم، خلال مؤتمر صحفي، أنّ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2023/2024 بلغ نحو 62 ألفًا و848 طالبًا وطالبة، نجح منهم 77.5% الطلاب المدارس الحكومية، نسبة النجاح للبنات 89.7% والبنين 65.8%، 1836 طالبًا في المدارس الخاصة، إجمالي الحضور 99.8%، ونسبة النجاح للبنات 100% والبنين 99.7%.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

وأضاف محافظ الفيوم أنّ عدد من تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية لطلبة المنازل، بلغ 428 طالبًا وطالبة بإجمالي 76.5%، البنات 85.8% والبنين 68.4%، وفي مدرسة الصم وضعاف السمع حضر 22 بلغ نحو طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 100%، بينما بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بمدارس المكفوفين 16 طالبًا وطالبة نجح منهم 13 طالبًا و3 طلاب لهم حق دخول الدور الثاني ونسبة النجاح 81.5%، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية نحو عدد المتقدمين 132 بنسبة نجاح 70% على أنّ يتقدم 40 منهم لامتحانات الدور الثاني.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني

وكشف محافظ الفيوم، أنّ إدارة شرق الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 87.91%، بينما إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح فيها نحو 87.75%، فيما جاءت إدارة سنورس التعليمية بنسبة نجاح 78.8%، وبلغت نسبة النجاح في إدارة إطسا التعليمية نحو 72.71%، وإبشواي نحو75.8%، ويوسف الصديق التعليمية بلغت نسبة النجاح نحو 72.63%، وأخيرًا إدارة طامية التعليمية بلغت نسبة النجاح 72.2%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل 15 طالبًا وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

وفيما يخص رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024 الترم الثاني، فإنّه يمكن الحصول عليها من خلال الضغط «هنا».

محافظ الفيوم يهنيء أوائل الشهادة الناجحين

وهنأ محافظ الفيوم، الطلاب الأوائل، والناجين، كما حثهم على استمرار النجاح والتفوق، ووجه مسؤولي مديرية التربية والتعليم، ببذل مزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمحافظة الفيوم، وتخريج أجيال واعدة قادرة على المساهمة في بناء مصر المستقبل.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة تشكيل مجموعات عمل في كل إدارة تعليمية على حدة، لتتولى مسؤولية تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 وفقًا للتوزيع الجغرافي، اعتبارًا من ولمدة 15 يومًا، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور.