بطرس دانيال يكشف لـ«الشاهد» قصة صداقته مع الشيخ أسامة القوصي

كشف الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، تفاصيل صداقته مع الشيخ أسامة القوصي، مؤكدًا أنه سمع في أيام الإخوان عن شيخ يتحدث داخل مسجد بعين شمس حول أنه من الممكن أن يتولى مسيحي رئاسة الدولة؛ لأنه من الممكن أن يكون هو الأصلح.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز» أنه أحضر رقم هاتفه ودعاه لإفطار رمضان والذي تعده الكنيسة ويشارك به شخصيات عامة وفنية وثقافية، مشيرًا إلى أنه حادثه هاتفيًا أخبره بأنه سمع كلامه بالمسجد ودعاه للحفل وأخبره أن به شخصيات فنية وثقافية.

وتابع، أن إفطار رمضان يسمى بإفطار المحبة، وعندما حضر الشيخ أسامة القوصي انبهر به لأنه يوطد الصداقة والمحبة، كما أن الفنانين سعدوا به وجلسوا لجانبه، والصداقة بينهما أصبحت قوية، المسلمين والمسيحيين وجدوا فيه شخصية مستنيرة لأنه يشرح المعاني الصحيحة للآيات للناس، مشيرا إلى أن الناس تعجبت من رؤيتها لشيخ وراهب معًا والكاتبة فاطمة ناعوت كتبت مقالًا عن صداقتهما بعنوان «الشيخ والراهب».