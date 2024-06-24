آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق.. كم سجل عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب في سوق الصاغة، اليوم الاثنين 24 -6-2024، حالة من الاستقرار وفقًا لآخر تحديث معلنة من الشعبة العامة لـ الذهب، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21، أكثر الأعيرة تداولاً في محلات الصاغة بمصر، نحو 3145 جنيهًا للبيع، و3125 جنيهًا للشراء بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الذهب في سوق الصاغة، وفقًا لآخر تحديث معلنة من الشعبة العامة لـ الذهب.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 3571.5 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 3594.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3125 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3145 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 2678.5 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 2695.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2083.25 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للبيع: 2096.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء: 1785.75 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للبيع: 1797.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للشراء: 25000 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع: 25160 جنيهًا