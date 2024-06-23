تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد 23 -6-2024

شهدت أسعار سبائك الذهب في مصر، اليوم الأحد 23 -6-2024، تراجعا خلال التعاملات المسائية، تزامنا مع تراجع أسعار المعدن الأصفر في البلاد، إذ انخفض سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما عند مستوى 174.425 جنيها، بما يعادل نحو 5634.47 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وترصد «الوطن» أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد، وفقا لما أعلنته الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام

تراجع سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام في مصر لتسجل 3588.5 جنيها، بما يعادل نحو 115.92 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام هبوطًا عند 8971 جنيها، بما يعادل نحو 289.79 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات

انخفض سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات في مصر لمستوى 17.942 جنيها، بما يعادل نحو 579.58 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات

هبط سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات اليوم عند 35.885 جنيه، بما يعادل نحو 1159.20 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما

حقق سعر سبيكة الذهب وزن 20 جراما اليوم انخفاضًا عند 71.770 جنيها، بما يعادل نحو 2318.39 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام

شهد سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام تراجعا لمستوى 111.243.5 جنيها، بما يعادل نحو 3593.51 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما

هبط سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراما لتسجل 174.425 جنيها، بما يعادل نحو 5634.47 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام

انخفض سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام عند 358.850 جنيها، بما يعادل نحو 11.591.97 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام

شهد سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام اليوم في مصر حالة من التراجع عند 1.794.250 جنيها، بما يعادل نحو 57.959.84 دولار.

سعر سبيكة الذهب وزن كيلو

انخفض سعر سبيكة الذهب وزن كيلو عند 3.588.500 جنيها، بما يعادل نحو 115.919.68 دولار.