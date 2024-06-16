خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.. اعرف أسعار الذهب اليوم الأحد 16-6-202

خلال أول أيام عيد الأضحى، يكثر الاهتمام بمعرفة أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16-6-2024، خاصة وأنه خلال فترات الأعياد تزداد حفلات الزواج والخطوبة لذلك يرتفع الطلب على الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وأوضحت تقارير شعبة الذهب بالغرف التجارية ومؤسسة جولد بيليون لتداول الذهب، أن هناك تغيرا بسعر الجرام ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر نحو 3140 جنيها للجرام بدون احتساب المصنعية.

وشهدت أسواق الذهب، تغيرا في أسعار عدد من الأعيرة بشكل لحظي، خاصة وأنها تتبع البورصات العالمية والعديد من العوامل المؤثرة على السعر ومنها العرض والطلب، ذلك مع وجود حالة رواج بالذهب، خاصة مع بدء عيد الأضحى المبارك.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21، وكذا باقي الأعيرة الأخرى للذهب، حسبما أعلنت آخر تحديث لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وكشفت شعبة الذهب أن سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل الآن 3589 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر والذي يستخدم في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مبلغ 3140 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 إلى 2691 جنيها في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وجاء سعر الذهب عيار 14 بلغ نحو 2093 جنيها، بيعا للمستهلك.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر ليسجل 25 ألفا و120 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا للراغبين في الاستثمار في الأوزان الصغيرة .