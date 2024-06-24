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«الأرصاد» تحذر المصطافين من الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح بسبب ارتفاع الموج

كتب:

انتصار الغيطانى
08:29 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
مصطافين- أرشيفية

مصطافين- أرشيفية

حذرت الأرصاد الجوية لليوم الثاني على التوالي، من اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، خاصة على ساحل محافظة مرسى مطروح، نظرًا لاستمرار سرعات الرياح التي وصلت إلى 40 كيلومترا في الساعة.

وأوضحت «الأرصاد» في تقرير صادر عنها، استمرار ارتفاع الأمواج اليوم، خاصة على شواطئ مرسى مطروح المفتوحة، وطالبت المصطافين بضرورة الحذر عند السباحة أو ممارسة الأنشطة البحرية المختلفة.

سرعة الرياح تصل إلى 40 كم 

وأشارت الأرصاد إلى أنّ ارتفاع حركة الأمواج سيصل لآكثر من مترين، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا في الساعة، وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط اليوم، فهي ما زالت مضطربة على الساحل الغربي وارتفاع الموج يصل إلى مترين ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الملاحة في البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة الملاحة البحرية على مسطح البحر الأحمر، فهي معتدلة، وارتفاع الموج لا يتجاوز 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

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بقلم انتصار الغيطانى