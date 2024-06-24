«الأرصاد»: 4 محافظات ساحلية تسجل أقل درجات حرارة اليوم

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ المحافظات الساحلية بدءا من غرب البحر المتوسط وصولا إلى شرق البحر المتوسط، تسجل أقل درجة حرارة اليوم، مقارنة بالدرجة المسجلة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا.

حالة الطقس على الإسكندرية ومطروح اليوم

وأوضحت الأرصاد في تقرير صادر عنها، أنّ محافظات «الإسكندرية - مطروح - العلمين - بورسعيد - دمياط»، تسجل أقل درجة حرارة اليوم، حيث لا تزيد درجات الحرارة بها عن 34 مئوية نهارا، بينما يسود طقس لطيف معتدل مع بداية ساعات المساء مقارنة بباقي محافظات شمال البلاد وشمال الدلتا والقاهرة.

درجات الحرارة اليوم على المحافظات الساحلية

الإسكندرية: العظمى 33 الصغرى 24.

مطروح: العظمى 32 الصغرى 23.

العلمين: العظمى 32 الصغرى 24.

بورسعيد: العظمى 33 الصغرى 22.

دمياط: العظمى 34 الصغرى 22.

درجات الحرارة اليوم على القاهرة ومحافظات الدلتا

القاهرة: الحرارة العظمى 39 والصغرى 27.

العاصمة الإدارية: العظمى 39 الصغرى 27.

6 أكتوبر: العظمى 39 الصغرى 27.

بنها: العظمى 38 الصغرى 26.

دمنهور: العظمى 38 الصغرى 24.

وادي النطرون: العظمى 37 الصغرى 26.

الزقازيق: العظمى 38 الصغرى 25.

شبين الكوم: العظمى 38 الصغرى 26.

الإسماعيلية: العظمى 41 الصغرى 25.

السويس: العظمى 40 الصغرى 24.