لمدة شهرين.. 3دورات تدريبية مجانية من وزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل الدورات التدريبية المجانية، المقدمة بالتعاون مع مؤسسة «ايجيكوبت» للتنمية، مؤكدة أن هذه الدورات التدريبية للخريجين فقط وليس للطلبة.

3 دورات تدريبية مجانية من وزارة الشباب والرياضة

وأشارت وزارة الشباب والرياضة، إلى أن هناك 3 دورات تدريبة مختلفة، لمدة شهرين ومقدمة بشكل مجاني وتتضمن:-

التسويق الإلكتروني: يحصل الشباب في نهاية الدورة على شهادة دبلومة معتمدة في عدد من التخصصات المتعلقة بالدورة ( أساسيات التسويق- أساسيات التسويق عبر الإنترنت- تحسين محركات البحث SEO- أساسيات التسويق عبر السوشيال ميديا- استخدامات فيسبوك ولينكد إن وتويتر- استخدامات Google AdWords).

- دورة المحاسبة: التدريب سيكون على التخصصات التالية (ملخص دورة المحاسبية والمعايير الدولية IFRS - المحاسبة الدفترية - أشهر البرامج المحاسبية الإلكترونية- تحليل البيانات والقوائم المالية- عمل القوائم المالية والحسابات الختامية - التدريب على نتائج الأعمال - التدريب على إكسيل للتطبيقات المالية - برنامج EXCEL- تطبيقات مالية ومحاسبية - تصميم القوائم المالية والحسابات الختامية - الفاتورة الإلكترونية- بدايات البرامج المحاسبية الجاهزة ODOO + ERP System).

- صيانة الموبيلات: فيما يتعلق بالدورة الخاصة بصيانة الموبيلات فتشمل كلا من (معرفة أنواع الموبايلات وأجزاءها الداخلية - طرق اكتشاف الأعطال وإصلاحها - تغيير الشاشات، والبطاريات، وسوكت الشاحن - تصليح سماعات الأيربود، وسماعات البلوتوث والساعات السمارت- التعرف على أنواع السوفت وير بشكل مفصل Android – iOS).

ولفتت الوزارة إلى أن تقديم سيكون عبر الرابط الاليكتروني، وفى حالة القبول النهائي بعد أجراء المقابلة الشخصية مع المتقدمين.

شروط الحصول على التدريب

وعن شروط الحصول على التدريب المجاني من وزارة الشباب والرياضة (أن يكون المتقدم خريج وليس للطلاب- السن لا يقل عن 18 ولا يزيد على 35 سنة- موقف التجنيد للذكور- اجتياز المقابلة الشخصية- مؤهل عالي أو متوسط مناسب للكورس- متفرغ ليس لديه عمل).