وظائف في مجال المبيعات من «الشباب والرياضة» برواتب مجزية.. طريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن توافر وظائف شاغرة للشباب، في مجال المبيعات بإحدى شركات التجارة المتخصصة في صناعة السيراميك والبورسلين.

أوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يأتي في إطار جهودها لتوفير فرص عمل للشباب، بهدف مساعدتهم على بدء حياتهم المهنية وضمان مصدر دخل شهري ثابت.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير الشروط المطلوبة والحقوق والمميزات المرتبطة بالوظائف، وكيفية التقديم لها، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في المحور المركزي 6 أكتوبر.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عال.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة حتى عامين.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عامًا.

- أن يكون حسن المظهر.

المميزات و الحقوق

- تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية.

- تمنح الشركة للعاملين حوافز شهرية.

- تمنح الشركة للعاملين إجازة أسبوعيًا.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

على الراغبين في التقديم لوظائف المبيعات في إحدى شركات التجارة للسيراميك والبورسلين، زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، والوصول إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف المتاحة، ثم ملء البيانات المطلوبة.